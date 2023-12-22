В Малой Охте намерены заменить котельные на "умные" тепловые пункты

ЦТП в Красногвардейском районе гарантируют надежное теплоснабжение 57 зданий, в их числе – две школы и детский сад.

В 2024 году ГУП "ТЭК СПб" заменит сеть подвальных котельных на "умные" тепловые пункты в Малой Охте в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 19 февраля.

Ранее в Малой Охте работали 11 групповых газовых котельных. 10 из них находились в подвалах многоквартирных жилых домов на Малоохтинском, Новочеркасском и Заневском проспектах, Таллинской улице и улице Стахановцев. На смену придут центральные тепловые пункты (ЦТП), которые получают тепло от единого источника.

Подача тепловой энергии в новых ЦТП регулируется автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха. Такие пункты не требуют постоянного присутствия персонала. Александр Беглов, губернатор Петербурга

ЦТП в Красногвардейском районе гарантируют надежное теплоснабжение 57 зданий, в их числе – две школы и детский сад.

Ранее мы рассказывали о том, что на севере Петербурга стартовала модернизация тепловых пунктов.

Фото: пресс-служба Смольного