На севере Петербурга стартовала модернизация тепловых пунктов

Работы по обновлению ЦТП обеспечат надежное теплоснабжение 12 домам и 5 тыс. жителям.

Специалисты ГУП "ТЭК СПб" 14 февраля начали реконструкцию центральных тепловых пунктов (ЦТП) в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Строительно-монтажные работы развернули на улицах Хошимина, Черкасова и проспекте Просвещения. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по энергетике.

Самый крупный объект модернизации расположен улице Демьяна Бедного. От него воду и тепло получают около 2 тыс. горожан.

На тепловых пунктах установят современное тепломеханическое оборудование отечественного производства. Кроме того, проведут электромонтажные, отделочные и другие виды работ.

Реконструкция превратит 5 тепловых пунктов в "умные" энергообъекты с высоким уровнем автоматизации. Их оснастят системой погодного регулирования.

Работы по обновлению ЦТП обеспечат надежное теплоснабжение 12 домам и 5 тыс. жителям. Модернизацию завершат в октябре этого года.

Ранее мы рассказывали о том, что ГУП "ТЭК СПб" полностью завершил модернизацию угольных, дизельных и мазутных котельных.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга