ГУП "ТЭК СПб" полностью завершил модернизацию угольных, дизельных и мазутных котельных

На сегодняшний день все 258 источников предприятия автоматизированы и обеспечивают тепло для 3,5 млн жителей.

ГУП "ТЭК СПБ" успешно справился с поручением президента России по модернизации последних угольных, дизельных и мазутных котельных в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Так, силами специалистов завершена техническая переоснастка всех 22 котельных, которые функционировали на неэкологичных видaх топлива. Теперь 14 из 22 котельных работают на экологически чистом природном газе. Еще семь котельных переведены на электричество. При их модернизации использовались уникальные для предприятия электрокотлы отечественного производства.

Одна из котельных была сконвертирована в станцию смешения, а её потребители были переключены на теплоснабжение от тепловой электростанции. Техническая модернизация котельных позволила снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в 37 раз - с 854 тонн годовых до 23 тонн. Ранее только угольные котельные потребляли около 1400 тонн твердого топлива в месяц.

Гендиректор ГУП "ТЭК" Иван Болтенков отметил, что предприятие уже несколько лет последовательно работает над повышением экологической эффективности. С модернизацией оставшихся 22 неэкологичных котельных справились в рекордно короткие сроки - всего 9 месяцев. Объекты обеспечивают теплом 134 здания в Петербурге и Ленбласти. Почти треть из них - школы, больницы, детские сады и другие социально значимые учреждения. На сегодняшний день все 258 источников предприятия автоматизированы и обеспечивают тепло для 3,5 млн жителей.

Проект модернизации источников был полностью реализован за счёт собственных средств предприятия. На техническую переоснастку котельных было выделено более 1,2 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за год петербургские энергетики устранили 86 нарушений в охранных теплосетях.

Видео: YouTube / ГУП ТЭК СПб