За год петербургские энергетики устранили 86 нарушений в охранных теплосетях

Аварии удалось устранить благодаря работе ГУП "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В 2023 году специалисты ГУП "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" успешно справились с устранением 86 нарушений в охранных зонах тепломагистралей. Об этом информирует пресс-служба ГУП "ТЭК".

В прошлом году специалисты организации выдали 91 предписание о ликвидации обнаруженных нарушений в охранных зонах тепловых сетей. Из них были выполнены 44. В частности, это касается устранения нарушений в подвалах, где располагались кафе, магазины и производства. В результате предъявленных требований к другим объектам было ликвидировано 12 нарушений без суда, а через суд были устранены еще 20. Среди них были три спортивные площадки, пять игровых площадок, две зоны с зелеными насаждениями и шесть автостоянок.

В свою очередь, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в течение 2023 года исправило 42 нарушения и повысило уровень безопасности теплоснабжения в 11 районах. В охранных зонах теплосетей находились восемь детских площадок, шесть спортивных площадок и четыре гаражных, строительных или рекламных конструкции. Одним из последних достижений "Теплосети" стало удаление спортивной площадки из охранных зон тепловых сетей на ул. Кораблестроителей, 37: для решения этой проблемы потребовалось вмешательство прокуратуры. На место демонтированных площадок планируется создать две новые недалеко от места прежнего размещения.

Ранее мы сообщили о том, что ТГК-1 передала "Теплосеть" в собственность Петербурга.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике