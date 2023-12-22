ТГК-1 передала "Теплосеть" в собственность Петербурга

Акционерами компании до сделки были ПАО "ТГК-1" (60,5174%), ГУП "ТЭК СПб" (21,4566%) и Комитет имущественных отношений Петербурга (18,026%).

Крупнейшая теплосетевая компания города АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" вышла из состава ТГК-1 (входит в "Газпром энергохолдинг"). Информация об этом была опубликована на портале корпоративной информации.

Доля ТГК-1 в уставном капитале упала с 60,52% до нуля. Согласно условиям контракта, акционерный пакет должен был быть передан новому владельцу после оплаты первого платежа до 30 марта 2024 года.

Ранее было объявлено, что Петербург приобрел крупнейшую теплосетевую компанию у ТГК-1 за 6 млрд рублей, оплачиваемых равными долями в течение шести лет. Акционерами компании до сделки были ПАО "ТГК-1" (60,5174%), ГУП "ТЭК СПб" (21,4566%) и Комитет имущественных отношений Петербурга (18,026%).

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обеспечивает теплоснабжение более 2,5 млн горожан, а также обслуживает около 14 тысяч зданий в 11 районах города. Общая протяженность сетей составляет 2,7 тысячи километров.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (архив)