Конкурс на создание сада-трансформера у Мариинского дворца отменили

Комитет по государственному заказу Петербурга отменил конкурс на создание сада-трансформера на Синем мосту. Об этом 3 мая пишет "Фонтанка".

Соответствующая информация была опубликована накануне. Стоимость работ поначалу оценивали в 101 млн рублей.

Перед объявлением конкурсных процедур мы разослали запросы-предложения. Нам ответили, что могут поставить нам липы за 500 тыс. за дерево. Мы объявили конкурс, а затем пришло письмо от компании, что цена увеличилась в 1,5 раза. Мы исследовали рынок и поняли, что в России мы таких лип не найдем, поэтому решили отменить процедуру и назначить новую – уже с другими деревьями.

Василий Пониделко, председатель комитета по благоустройству Петербурга