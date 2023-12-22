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Конкурс на создание сада-трансформера у Мариинского дворца отменили
Сегодня, 19:21
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Конкурс на создание сада-трансформера у Мариинского дворца отменили

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Стоимость работ поначалу оценивали в 101 млн рублей.

Комитет по государственному заказу Петербурга отменил конкурс на создание сада-трансформера на Синем мосту. Об этом 3 мая пишет "Фонтанка".

Соответствующая информация была опубликована накануне. Стоимость работ поначалу оценивали в 101 млн рублей. 

Перед объявлением конкурсных процедур мы разослали запросы-предложения. Нам ответили, что могут поставить нам липы за 500 тыс. за дерево. Мы объявили конкурс, а затем пришло письмо от компании, что цена увеличилась в 1,5 раза. Мы исследовали рынок и поняли, что в России мы таких лип не найдем, поэтому решили отменить процедуру и назначить новую – уже с другими деревьями.

Василий Пониделко, председатель комитета по благоустройству Петербурга

Конкурс объявили 25 апреля. Вокруг здания Законодательного Собрания Петербурга собирались организовать шесть садов с деревьями, кустарниками и другими растениями. 

Ранее на Piter.TV: Ботанический сад Петра Великого реконструируют за 258 млн рублей.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Теги: мариинский дворец, сад-трансформер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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