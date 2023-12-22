Липовый сад у Мариинского дворца оценили в 101 млн рублей

Подрядчик, выигравший тендер, должен будет создать сады к середине июня. Они будут находиться на Исаакиевской площади до 15 октября.

На Исаакиевской площади в Петербурге рядом с Мариинским дворцом будет вновь создан липовый сад. Согласно информации, опубликованной на сайте государственных закупок, на этот проект будет потрачено 101 млн рублей. Городской комитет по государственному заказу объявил соответствующий тендер.

Планируется, что вокруг здания Законодательного собрания будет организовано шесть садов, где будут высажены деревья, кустарники и другие растения. Подрядчик, выигравший тендер, должен будет создать сады к середине июня. Они будут находиться на Исаакиевской площади до 15 октября.

В рамках контракта подрядчику передадут 502 кашпо, 20 скамеек и 24 урны из запасов. Предполагается, что компания, которая получит контракт, также будет заботиться о растениях в зеленой зоне, включая рыхление, полив и последующую пересадку на зимовку.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 6 мая.