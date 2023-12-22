С 1993 года, первым среди регионов страны, Петербург стал делать брошюры об основных параметрах бюджета.

Петербург вошел в число лучших городов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2023 год. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своем tg-канале, ссылаясь на исследование Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ.

С 1993 года, первым среди регионов страны, Петербург стал делать брошюры об основных параметрах бюджета. К публичным слушаниям готовятся информационные буклеты, и именно в них рассказывается о доходах и расходах.

В 2023 году запустили серию лекций по финансовой грамотности для лиц старшего возраста на базе районных библиотек. Слушатели обсуждают, как устроен городской бюджет, как организовать личное финансовое планирование, а также как не попасться на уловки финансовых мошенников. Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

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Фото: Piter.TV