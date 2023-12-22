Экономист назвал причины стремительного роста золота с начала 2024 года

Максим Чиркова оценил тенденции по вложениям в дорогостоящий металл.

По мнению российского экономиста, доцента кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максима Чиркова, золото сейчас имеет все шансы для дальнейшего роста. В интервью журналистам телеканала "360" эксперт сообщил о том, что основной причиной такого процесса является растущая нестабильность на геополитической арене, так как на мировых рынках фиксируется много рисков. Однако цена на золото напрямую не сказывается на стоимости российских активов на бирже. При этом ценные бумаги в стране все же вырастут в цене.

Золото начнет падать в цене по мере стабилизации геополитической напряженности. Например, намечаются договоренности по украинскому конфликту, ослабление в области введения санкций. Максим Чирков, эксперт

Аналитик добавил, что рост цены на золото говорит о нестабильности мировой инфляции. В связи с тем, что драгоценный металл является стабилизирующим активом, то вложения инвесторов в золото помогут создать определенную подушку безопасности. Рост стоимости золота также увеличивает ценность отечественных золотовалютных резервов, так как их большая часть хранится именно в данном ресурсе.

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Фото: Piter.tv