Эксперт рассказал, как защитить свой смартфон в случае взлома

Владимир Креопалов назвал несколько способов обезопасить свою информацию в Сети.

Получить информацию из гаджета пользователя — очень сложная процедура, поэтому обычно таким методом пользуются спецслужбы. Соответствующее заявление в общении с журналистами телеканала "360" сделал доцент кафедры прикладной информатики и информационной безопасности РЭУ имени Плеханова, эксперт Общества профессионалов конкурентной разведки Владимир Креопалов. Специалист заметил, что защитить свой гаджет можно отказом от передачи данных на онлайн-ресурсах и сайтах. Он пояснил, что зачастую появляются сведения о том, что базы данных оказались взломаны, но на самом деле люди самостоятельно передали контакты злоумышленникам.

Оставлять свои персональные данные можно только на проверенных ресурсах. Владимир Креопалов, эксперт

Владимир Креопалов пояснил, что для тех, кто беспокоится о возможной прослушке, существуют специальные чехлы-сейфы. Они позволяют защищить устройствоот перехвата сигнала и скачивания персональных данных.

Напомним, что с 2021 года компания Apple предупредила об угрозе заражения гаджетов пользователей из более чем 150 стран мира. Общее количество таких пользователей в предприятии не назвали. Уведомления владельцы техники получали по электронной почте, через мессенджер iMessage, а также в верхней части страниц при входе в систему appleid.apple.com.

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Фото: Piter.tv