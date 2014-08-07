Бюджет Петербурга за полгода превысил прошлогодние расходы на 65,7 млрд рублей

Наибольшая доля трат пришлась на национальную экономику (27,8%), где более 73% средств направлено на развитие транспортной системы, субсидии перевозчикам, благоустройство дорог и поддержку теплоснабжающих организаций.

За первые шесть месяцев 2026 года Петербург освоил 698,2 млрд рублей бюджетных средств. Как сообщает Контрольно-счетная палата (КСП), это составляет 42,3% от утвержденного годового объема и на 10,4% (или 65,7 млрд рублей) больше, чем город потратил за аналогичный период прошлого года.

Наибольшая доля трат пришлась на национальную экономику (27,8%), где более 73% средств направлено на развитие транспортной системы, субсидии перевозчикам, благоустройство дорог и поддержку теплоснабжающих организаций. Далее следуют образование (24,9%), социальная политика (19,1%) и здравоохранение (10,2%). Крупнейшей статьей по видам расходов стали субсидии и гранты бюджетным учреждениям, на которые ушло 44% всех средств. При этом по ряду направлений исполнение бюджета идет опережающими темпами: социальные выплаты и субсидии юридическим лицам уже профинансированы на 55–65%. Среди отдельных статей затрат выделяются субсидии общеобразовательным школам (71,2 млрд рублей), перевозки наземным транспортом (55,1 млрд), поддержка дошкольных учреждений (50,5 млрд) и страховые взносы на ОМС неработающего населения (30,4 млрд). Кроме того, 28,2 млрд рублей направили на компенсацию теплоснабжающим организациям, 26,1 млрд составила субсидия Петербургскому метрополитену, а 25,2 млрд рублей выделили на материальную помощь отдельным категориям граждан.

На реализацию национальных и региональных проектов за полгода направили 17,9 млрд рублей, что составляет 40,3% от предусмотренного объема. Отдельно финансировалась адресная инвестиционная программа (АИП): за первое полугодие на нее выделено 73,2 млрд рублей, или 27,8% от годового плана.

Основной объем инвестиций направлен на транспортную систему, коммунальную инфраструктуру, а также строительство объектов образования и здравоохранения. В частности, 12,5 млрд рублей вложили в строительство участка Невско-Василеостровской линии метро от "Улицы Савушкина" до "Зоопарка", еще 3,6 млрд составили расходы на участок Красносельско-Калининской линии от "Казаковской" до "Путиловской". На возведение высокотехнологичного медицинского корпуса Городской больницы № 15 направили 1,7 млрд рублей. Значительные средства пошли на дорожную сеть: 3,4 млрд выделены на Широтную магистраль скоростного движения, по 1,1 млрд рублей — на строительство набережной Макарова с мостом через Смоленку и Южную широтную магистраль. Стоит отметить изменение приоритетов внутри самой инвестиционной программы: в 2026 году финансирование социальной поддержки граждан и здравоохранения выросло, тогда как расходы на транспортную систему и культуру были сокращены.

Фото: Piter.TV