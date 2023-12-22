В Выборгском районе введут ограничения на дорогах 23 апреля

В Парголово перекроют проезд по Парковой улице.

В Выборгском районе ограничат проезд по двум улицам. Движение транспорта закроют в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщили в прес-службе ГАТИ.

В Парголово перекроют проезд по Парковой улице. Речь идет об участке от Заречной улицы до дома 7 литера А по Парковой улице. Ограничения будут действовать с 24 по 26 апреля.

Объезд: Выборгское шоссе, Заречная улица, Заводская улица, улица Ломоносова. Пресс-служба ГАТИ

С 23 по 26 апреля в связи с производством работ по реконструкции газопровода ограничивается движение транспорта по улице Курчатова от улицы Жака Дюкло до улицы Шателена.

Ранее мы писали, что в Приморском районе перекроют проезд на трех улицах с 21 апреля.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ