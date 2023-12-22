Бастрыкин заинтересовался избиением 15-летней девочки подростками в Петербурге

Известно, что четверо подростков избили и на мотоцикле попытались задавить 15-летнюю девочку в районе СНТ "Можайское".

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту избиения подростками девочки в Петербурге. Об этом 3 мая рассказали в пресс-службе ведомства.

Председатель СК РФ узнал об инциденте из городских СМИ. Известно, что четверо подростков избили и на мотоцикле попытались задавить 15-летнюю девочку в районе СНТ "Можайское". Они подошли и попросили у нее покурить электронную сигарету. Петербурженка отказала, и это спровоцировало дальнейшие противоправные действия юношей.

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и обстоятельствах произошедшего. Пресс-служба СК РФ

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Фото: Piter.TV