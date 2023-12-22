В Пулково намерены расширить территорию парковки для такси

Площадь стоянки составит 9,5 тыс. "квадратов".

В петербургском аэропорту Пулково планируют провести капитальный ремонт парковки Р7 с увеличением количества мест на 120 машин – почти на 40%. Площадь стоянки составит 9,5 тыс. "квадратов". Об этом 3 мая пишет "Деловой Петербург".

Проектирование и строительные работы намерены завершить к июню 2024 года. Р7 находится к юго-западу от терминала "Пулково-3".

Ранее мы рассказывали о том, что в преддверии Дня Победы в Пулково стартует традиционная акция. Аэропорт бесплатно обслужит вылетающих ветеранов ВОВ в бизнес-салонах с 3 по 12 мая.

Фото: Piter.TV