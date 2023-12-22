В Пулково с 3 по 12 мая ветеранов будут обслуживать в бизнес-салонах

Бесплатное посещение бизнес-залов могут оформить ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" и один сопровождающий.

В преддверии Дня Победы в петербургском Пулково стартует традиционная акция. Аэропорт бесплатно обслужит вылетающих ветеранов ВОВ в бизнес-салонах с 3 по 12 мая, сообщили в пресс-службе Пулково.

Бесплатное посещение бизнес-залов могут оформить ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Житель блокадного Ленинграда" и один сопровождающий. Важно предъявить документ, который подтверждает статус.

Отмечается, что бизнес-салоны аэропорта находятся в залах вылета внутренних и международных рейсов. В них доступны шведский стол с едой и напитками, места ожидания с мягкой мебелью и все необходимое для комфортного ожидания рейса.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге для ветеранов подготовили выплаты ко Дню Победы в размере от 5 до 10 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Пулково