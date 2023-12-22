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В школе Фрунзенского района 11-летняя ученица лишилась части пальца
Вчера, 23:06
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В школе Фрунзенского района 11-летняя ученица лишилась части пальца

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Школьница была перенаправлена в микрохирургическое отделение.

В одной из школ Фрунзенского района Петербурга 11-летняя девочка лишилась на перемене части пальца. Это произошло утром 3 мая, пишет "Фонтанка".

Отмечается, что ученица прищемила руку дверью. Ее госпитализировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) с травматической ампутацией части пальца в состоянии средней степени тяжести. Школьница была перенаправлена в микрохирургическое отделение. 

На данный момент ребенок находится в операционной. В СПбГПМУ врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее кисть. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой петербуржец выпал со второго этажа во время мытья окон.

Фото: Piter.TV

Теги: фрунзенский район, школа петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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