В школе Фрунзенского района 11-летняя ученица лишилась части пальца

Школьница была перенаправлена в микрохирургическое отделение.

В одной из школ Фрунзенского района Петербурга 11-летняя девочка лишилась на перемене части пальца. Это произошло утром 3 мая, пишет "Фонтанка".

Отмечается, что ученица прищемила руку дверью. Ее госпитализировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) с травматической ампутацией части пальца в состоянии средней степени тяжести. Школьница была перенаправлена в микрохирургическое отделение.

На данный момент ребенок находится в операционной. В СПбГПМУ врачи делают все возможное, чтобы сохранить ее кисть.

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Фото: Piter.TV