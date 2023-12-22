Троллейбус № 11 свернет с привычного пути из-за работ по реконструкции тепловых сетей на Кораблестроителей

Транспорт будет курсировать по временному маршруту с 3 по 6 мая.

Троллейбус № 11 свернет с привычного пути 3 мая. В связи с производством работ по реконструкции тепловых сетей

на улице Кораблестроителей у Мичманской улицы с 01:00 3 мая до 01:00 6 мая вносятся изменения на маршруте № 11. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Троллейбус проедет по Наличной улице, затем по Большому проспекту В. О., после выйдет на действующую трассу. Обратное направление: по действующее трассе до Большого проспекта В.О., затем по Наличной улице.

Пассажиров попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Ранее мы писали, что в Петроградском районе закрывается движение транспорта на нескольких улицах.

Фото: Piter.tv, пресс-служба "Организатора перевозок"