Троллейбус № 11 свернет с привычного пути из-за работ по реконструкции тепловых сетей на Кораблестроителей

Троллейбус № 11 свернет с привычного пути 3 мая. В связи с производством работ по реконструкции тепловых сетей
на улице Кораблестроителей у Мичманской улицы с 01:00 3 мая до 01:00 6 мая вносятся изменения на маршруте № 11. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".
Троллейбус проедет по Наличной улице, затем по Большому проспекту В. О., после выйдет на действующую трассу. Обратное направление: по действующее трассе до Большого проспекта В.О., затем по Наличной улице.
Пассажиров попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Ранее мы писали, что в Петроградском районе закрывается движение транспорта на нескольких улицах.
Фото: Piter.tv, пресс-служба "Организатора перевозок"
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