  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:15
107
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом не уточнил, опасается ли публикации записи бесед Байдена со спецпрокурором

0 0

Карин Жан-Пьер прокомментировала решение Меррика Гарленда.

В американской администрации при Джо Байдене отказались уточнить, опасаются ли власти обнародования видеоматериалов и аудиозаписей ответов главы государства на вопросы специального прокурора Роберта Хёра, так как этот контент якобы может выставить лидера страны в невыгодном свете и нанести ему политический ущерб в преддверии ноябрьских президентских выборов. Пресса задала иностранной чиновнице вопрос о том, продиктован ли отказ Вашингтона передать записи Конгрессу США тем, что их публикация была бы невыгодна для Байдена.

Я не хочу углубляться в конкретный вопрос, который вы задаете. Переадресую вас с этим в аппарат нашего юрисконсульта

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что согласно выводам министра юстиции  и генерального прокурора Меррика Гарленда, подобные правоохранительные досье "необходимо защищать".

Белый дом не комментировал то, что покушение на Фицо совершено по политическим мотивам.

Фото и видео: YouTube / Fox News

Теги: белый дом, карин жан-пьер, меррик гарленд, роберт хёр, спецпрокурор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии