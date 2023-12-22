Белый дом не уточнил, опасается ли публикации записи бесед Байдена со спецпрокурором

Карин Жан-Пьер прокомментировала решение Меррика Гарленда.

В американской администрации при Джо Байдене отказались уточнить, опасаются ли власти обнародования видеоматериалов и аудиозаписей ответов главы государства на вопросы специального прокурора Роберта Хёра, так как этот контент якобы может выставить лидера страны в невыгодном свете и нанести ему политический ущерб в преддверии ноябрьских президентских выборов. Пресса задала иностранной чиновнице вопрос о том, продиктован ли отказ Вашингтона передать записи Конгрессу США тем, что их публикация была бы невыгодна для Байдена.

Я не хочу углубляться в конкретный вопрос, который вы задаете. Переадресую вас с этим в аппарат нашего юрисконсульта Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Карин Жан-Пьер добавила, что согласно выводам министра юстиции и генерального прокурора Меррика Гарленда, подобные правоохранительные досье "необходимо защищать".

Белый дом не комментировал то, что покушение на Фицо совершено по политическим мотивам.

Фото и видео: YouTube / Fox News