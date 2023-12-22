Белый дом не комментировал то, что покушение на Фицо совершено по политическим мотивам

Карин Жан-Пьер оценила попытку убийства словацкого премьера.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не стали давать оценку тому, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, согласно поступающей информации, было совершено по политическим мотивам. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Я не хочу говорить чего-либо сверх того, что сказала с этой трибуны вчера. Безусловно, мы желаем ему скорого выздоровления. Я не хочу говорить чего-либо сверх этого и рада, что он в порядке, что ему лучше. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Белый дом в среду, 15 мая, распространил письменное заявление от главы государства Джо Байдена о произошедшей трагедии в европейской стране. В тексте документа отмечалось, что американский лидер осуждает "этот чудовищный акт насилия".

Белый дом утверждает, что в заявлении лидеров РФ и КНР "нет ничего нового".

Фото и видео: YouTube / Fox News