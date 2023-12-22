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Белый дом утверждает, что в заявлении лидеров РФ и КНР "нет ничего нового"

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Карин Жан-Пьер рассказала о поддержке Китаем российской СВО.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что в совместном заявлении российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина "нет ничего нового". Такую позицию в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне огласила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. 

Послушайте, мы не видим здесь ничего нового. В заявлении нет ничего нового. То же самое. И мы ясно давали понять, какую позицию занимаем на этот счет.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Иностранная чиновница в очередной раз подвергла критике Пекин за предполагаемое оказание поддержки оборонно-промышленному комплексу России. Она добавила, что власти США находят неприемлимым факт того, что компании КНр помогают Владимиру Путину в его специальной военной операции на Украине. С точки зрения Вашингтона, СВО представляет из себя самую значительную угрозу для европейской безопасности.

Белый дом перед визитом Путина в Китай утверждает, что фирмы КНР помогают ОПК РФ.

Фото и видео: YouTube / Fox News

Теги: белый дом, карин жан-пьер, китай, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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