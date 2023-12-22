Белый дом утверждает, что в заявлении лидеров РФ и КНР "нет ничего нового"

Карин Жан-Пьер рассказала о поддержке Китаем российской СВО.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что в совместном заявлении российского президента Владимира Путина и китайского председателя Си Цзиньпина "нет ничего нового". Такую позицию в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне огласила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Послушайте, мы не видим здесь ничего нового. В заявлении нет ничего нового. То же самое. И мы ясно давали понять, какую позицию занимаем на этот счет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Иностранная чиновница в очередной раз подвергла критике Пекин за предполагаемое оказание поддержки оборонно-промышленному комплексу России. Она добавила, что власти США находят неприемлимым факт того, что компании КНр помогают Владимиру Путину в его специальной военной операции на Украине. С точки зрения Вашингтона, СВО представляет из себя самую значительную угрозу для европейской безопасности.

Белый дом перед визитом Путина в Китай утверждает, что фирмы КНР помогают ОПК РФ.

Фото и видео: YouTube / Fox News