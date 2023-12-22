Вышел финальный трейлер "Плохих парней 4" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

Мировая премьера запланирована на 7 июня.

Американская кинокомпания Sony Pictures представила в социальных сетях финальный трейлер комедийного боевика "Плохие парни до конца" (Bad Boys: Ride or Die). Напомним, что мировая премьера четвертой части известной франшизы запланирована на 7 июня. Официально лента не выйдет на территории России, однако картина все же получит русскоязычный дубляж для показа в странах Содружества Независимых Государств (СНГ). В текущий момент у прокатчиков нет точной даты появления в этих странах проекта.

Напомним, что в начале апреля 2024 года студия дубляжа Red Head Sound выпустила на YouTube-платформе дублированный трейлер фильма с привычными для российского зрителя голосами. Уилла Смита озвучил Станислав Концевич, а герой Мартина Лоуренса заговорил голосом Константина Карасика.

Вышел дублированный трейлер драмы "Игра Королевы".

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment