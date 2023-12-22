Вышел дублированный трейлер драмы "Игра Королевы"

Премьера в России состоится 13 июня.

Кинокомпания "Вольга" представила дублированный трейлер драмы "Игра Королевы". Режиссером картины выступил Карим Айнуз.

Сюжет покажет последние годы жизни английского короля Генриха VIII, который мучался от тяжелого ранения. Его жена становится регентом и пытается построить новое будущее страны на основе радикальных протестантских убеждений.

В главных ролях сыграли Джуд Лоу и Алисия Викандер. Премьера в России состоится 13 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Дюна: Пророчество".

Видео: YouTube / Вольга