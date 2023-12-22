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Вышел трейлер сериала "Дюна: Пророчество"

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Премьера состоится осенью 2024 года.

Стриминговый сервис Max представил первый трейлер сериала "Дюна: Пророчество", входящий в медиафраншизу "Дюны". Шоураннером проекта выступил Дэни Вильнев.

Сюжет расскажет о событиях, произошедших за 10 тысяч лет до рождения императора Пола Атрейдеса. Благодаря многолетним тренировкам члены тайного ордена "Бене Гессерит" намерены создать суперментата, наделенного пророческими способностями.

В главанхы ролях сыграли Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Марк Стронг и другие. Премьера состоится осенью 2024 года.

Ранее HBO представила трейлер второго сезона сериала "Дом дракона".

Видео: YouTube / Max

Теги: max, дюна пророчество, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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