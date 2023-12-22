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HBO представила трейлер второго сезона сериала "Дом дракона"

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Мировая премьера состоится 16 июня.

Стриминговый сервис HBO представил трейлер второго сезона сериала "Дом дракона". Проект является приквелом популярного сериала "Игры престолов" и основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь".

В продолжении истории расскажут о стремлении Деймона Таргариена к Железному трону. На него также претендует Эйгон Таргариен, которого считают будущим королем.

В главных ролях сыграли Мэтт Смит, Эмма Д"Арси, Оливия Кук, Пэдди Консидайн, Рис Иванс и другие. Мировая премьера состоится 16 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти".

Видео: YouTube / Max

Теги: hbo, дом дракона, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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