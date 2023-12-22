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Вышел трейлер второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти"

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Мировая премьера состоится 29 августа.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер второго сезона сериала "Властелина колец: Кольца власти". Проект является приквелом трилогии "Властелина колец" по вселенной Джона Рональда Руэла Толкина.

События нового сезона развернутся после окончания истории первого сезона, когда Саурон начал готовиться к захвату Средиземья. Келебримбор, Элронд и Галадриэль намерены остановить новое зло.

В главных ролях сыграли Морвет Кларк, Исмаэль Крус Кордова, Чарли Викерз, Дэниэл Вейман, Роберт Арамайо и другие. Мировая премьера состоится 29 августа.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейле фильма "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы.

Видео: YouTube / Prime Video

Теги: amazon prime video, властелин колец кольца власти, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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