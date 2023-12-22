Вышел тизер-трейле фильма "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы

Премьера картины состоится на Каннском фестивале 17 мая.

Вышел первый тизер научно-фантастического фильма "Мегалополис". Режиссером картины выступил Фрэнсис Форд Коппола, опубликовавший видео в своем YouTube-канале.

Сюжет расскажет историю гениального архитектора Сержа Катилина, который хочет перестроить Нью-Йорк в грандиозную столицу мира. Герою будет препятствовать мэр города Фрэнк Сисеро, который готов пойти на все, чтобы избавиться от своего противника.

В главных ролях сыграли Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Дастин Хоффман, Лоренс Фишберн и другие. Премьера фильма состоится на Каннском фестивале 17 мая. Позже фильм выйдет в мировом прокате.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Смерчи".

Видео: YouTube / Francis Ford Coppola