Вышел новый трейлер фильма "Смерчи"

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер боевика "Смерчи". Картина является ремейком одноименного фильма, вышедшего в 1996 году. Режиссером выступил Ли Айзек Чук.
Сюжет расскажет о двух ученых из Оклахомы, которые пытаются создать устройство для предсказания возникновения торнадо. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего героям приходится бороться за выживание.
В главных ролях сыграли Глен Пауэлл, Дэйзи Эдгар-Джонс, Энтони Рамос и другие. Мировая премьера состоится 19 июля.
Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер драмы "На краю земли".
Видео: YouTube / Universal Pictures
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