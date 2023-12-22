Вышел дублированный трейлер драмы "На краю земли"

Премьера в России состоится 6 июня.

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила дублированный трейлер драмы "На краю земли". Режиссером картины выступил Ли Тамахори

Сюжет расскажет о временах Великих географических открытий. Группа европейских колонизаторов из Англии и Нидерландов прибыла на территорию Новой Зеландии, где столкнулась с суровым племенем маори.

В главной роли сыграл Гай Пирс. Премьера в России состоится 6 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Граф Монте-Кристо".

Видео: YouTube / Атмосфера Кино