  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:47
125
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел дублированный трейлер драмы "На краю земли"

0 0

Премьера в России состоится 6 июня.

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила дублированный трейлер драмы "На краю земли". Режиссером картины выступил Ли Тамахори

Сюжет расскажет о временах Великих географических открытий. Группа европейских колонизаторов из Англии и Нидерландов прибыла на территорию Новой Зеландии, где столкнулась с суровым племенем маори.

В главной роли сыграл Гай Пирс. Премьера в России состоится 6 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Граф Монте-Кристо".

Видео: YouTube / Атмосфера Кино

Теги: атмосфера кино, на краю земли, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии