Вышел дублированный трейлер драмы "На краю земли"

Кинокомпания "Атмосфера Кино" представила дублированный трейлер драмы "На краю земли". Режиссером картины выступил Ли Тамахори
Сюжет расскажет о временах Великих географических открытий. Группа европейских колонизаторов из Англии и Нидерландов прибыла на территорию Новой Зеландии, где столкнулась с суровым племенем маори.
В главной роли сыграл Гай Пирс. Премьера в России состоится 6 июня.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Граф Монте-Кристо".
Видео: YouTube / Атмосфера Кино
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