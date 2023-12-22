Вышел трейлер фильма "Граф Монте-Кристо"

Кинокомпания Pathe представила полноценный трейлер фильма "Граф Монте-Кристо". Режиссерами картины выступили Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер.
Сюжет расскажет историю моряка Эдмона Дантеса, которого по ошибке арестовывают за преступление. Герой совершает побег из тюрьмы спустя 14 лет, нарекает себя графом Монте-Кристо и начнет мстить всем, кто его предал.
В главных ролях сыграли Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж и другие. Мировая премьера состоится 28 июня.
Ранее Netflix представил трейлер сериала "Эрик" с Бенедиктом Камбербэтчем.
Видео: YouTube / Pathe
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