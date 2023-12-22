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Вышел трейлер фильма "Граф Монте-Кристо"

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Мировая премьера состоится 28 июня.

Кинокомпания Pathe представила полноценный трейлер фильма "Граф Монте-Кристо". Режиссерами картины выступили Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер.

Сюжет расскажет историю моряка Эдмона Дантеса, которого по ошибке арестовывают за преступление. Герой совершает побег из тюрьмы спустя 14 лет, нарекает себя графом Монте-Кристо и начнет мстить всем, кто его предал.

В главных ролях сыграли Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж и другие. Мировая премьера состоится 28 июня.

Ранее Netflix представил трейлер сериала "Эрик" с Бенедиктом Камбербэтчем.

Видео: YouTube / Pathe

Теги: pathe, граф монте-кристо, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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