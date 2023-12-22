Netflix представил трейлер сериала "Эрик" с Бенедиктом Камбербэтчем

Мировая премьера состоится 30 мая.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер криминального сериала "Эрик". Режиссером проекта выступила Люси Форбс. Над сценарием работала Эби Морган.

Сюжет развернется в Нью-Йорке 1980-х годов. Ведущий детского шоу Винсент ведет отчаянные поиски пропавшего девятилетнего сына. Однажды мужчина находит рисунки, на которых изображено сказочное существо Эрик. Герой становится одержим мыслью, что с его помощью он сможет вернуть ребенка.

В главных ролях сыграли Бенедикт Камбербэтч, МакКинли Белчер III, Габи Хоффманн и другие. Мировая премьера состоится 30 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер сериала "Аколит" по "Звездным войнам".

Видео: YouTube / Netflix