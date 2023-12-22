Вышел новый трейлер сериала "Аколит" по "Звездным войнам"

Мировая премьера состоится 4 июня.

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер сериала "Аколит", который выходит во вселенную "Звездных войн". Шоураннером проекта выступила Лесли Хэдланд.

Сюжет расскажет о событиях, которые произошли задолго до "Скрытой угрозы", первого эпизода саги. История развернется во времена Высшей республики. Два джедая расследуют череду жутких преступлений.

В главных ролях сыграли Кэри-Энн Мосс, Ли Джон-джэ, Дафни Кин и другие. Мировая премьера состоится 4 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер фильма "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы.

Видео: YouTube / Star Wars