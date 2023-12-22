Вышел новый трейлер сериала "Аколит" по "Звездным войнам"

Стриминговый сервис Disney+ представил трейлер сериала "Аколит", который выходит во вселенную "Звездных войн". Шоураннером проекта выступила Лесли Хэдланд.
Сюжет расскажет о событиях, которые произошли задолго до "Скрытой угрозы", первого эпизода саги. История развернется во времена Высшей республики. Два джедая расследуют череду жутких преступлений.
В главных ролях сыграли Кэри-Энн Мосс, Ли Джон-джэ, Дафни Кин и другие. Мировая премьера состоится 4 июня.
Ранее мы сообщали, что вышел тизер фильма "Мегалополис" Фрэнсиса Форда Копполы.
Видео: YouTube / Star Wars
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