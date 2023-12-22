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В Выборгском районе закрывается движение транспорта по улице Курчатова
Сегодня, 12:06
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В Выборгском районе закрывается движение транспорта по улице Курчатова

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Речь идет об участке от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло.

В Выборгском районе начинаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 18 мая (08:00) по 20 мая (08:00) будет закрыто движение по улице Курчатова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло, включая перекрестки с улицей Шателена и улицей Жака Дюкло.

Объезд: Светлановский проспект, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, площадь Мужеств, проспект Тореза, улица Шателена, улица Курчатова, улица Жака Дюкло.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе 18 мая начнется ремонт дорог.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, транспорт, улица курчатова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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