В Выборгском районе закрывается движение транспорта по улице Курчатова

В Выборгском районе начинаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 18 мая (08:00) по 20 мая (08:00) будет закрыто движение по улице Курчатова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло, включая перекрестки с улицей Шателена и улицей Жака Дюкло.
Объезд: Светлановский проспект, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, площадь Мужеств, проспект Тореза, улица Шателена, улица Курчатова, улица Жака Дюкло.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в Василеостровском районе 18 мая начнется ремонт дорог.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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