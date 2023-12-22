В Выборгском районе закрывается движение транспорта по улице Курчатова

Речь идет об участке от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло.

В Выборгском районе начинаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 18 мая (08:00) по 20 мая (08:00) будет закрыто движение по улице Курчатова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от проспекта Тореза до улицы Жака Дюкло, включая перекрестки с улицей Шателена и улицей Жака Дюкло.

Объезд: Светлановский проспект, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, площадь Мужеств, проспект Тореза, улица Шателена, улица Курчатова, улица Жака Дюкло. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Василеостровском районе 18 мая начнется ремонт дорог.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ