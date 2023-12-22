В Василеостровском районе 18 мая начнется ремонт дорог

На набережных введут ограничения.

На Васильевском острове пройдут работы по ремонту дорог. В связи с этим с 18 по 19 мая закрывается движение транспорта по набережной реки Смоленки. Речь идет об участке от 8-9-й линий В.О. до 4-5-й линий В.О., по набережной Макарова от 4-5-й линий В.О. до Малого проспекта В.О., включая перекрестки с 6-7-й линиями В.О., 4-5-й линиями В.О., 2-3-й линиями В.О. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, с 18 по 19 мая будет ограничено движение по набережной Макарова. Речь идет об участке от набережной Макарова от Малого проспекта В.О. до Биржевого моста, включая перекресток с Малым проспектом В.О., Тучковым мостом, 1-й линией В.О. и Кадетской линией В.О. Будет ограничен проезд по Тучкову мосту у набережной Макарова.

Объезд: Кадетская линия В.О., Университетская набережная, Биржевая площадь, 8-9-я линии В.О., Средний проспект В.О., 2-3-я линии В.О., Ждановская набережная, Ждановская улица, мост Бетанкура, Уральская улица, проспект Добролюбова, Тучков мост, 10-11-я линии В.О., Малый проспект В.О. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что во Фрунзенском районе с 17 мая ограничат проезд по Балканской площади.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ