Во Фрунзенском районе с 17 мая ограничат проезд по Балканской площади

Водителям порекомендовали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Во Фрунзенском районе изменится движение в связи с установкой временных ограждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 17 по 23 мая ограничивается движение транспорта по Балканской площади. Кроме того, с 17 по 23 мая ограничивается движение транспорта по улице Олеко Дундича у Балканской площади.

Водителям порекомендовали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Пушкинском районе ограничивается движение транспорта с 17 мая.

Фото: Piter.tv