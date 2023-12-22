Во Фрунзенском районе с 17 мая ограничат проезд по Балканской площади

Во Фрунзенском районе изменится движение в связи с установкой временных ограждений. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
С 17 по 23 мая ограничивается движение транспорта по Балканской площади. Кроме того, с 17 по 23 мая ограничивается движение транспорта по улице Олеко Дундича у Балканской площади.
Водителям порекомендовали планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в Пушкинском районе ограничивается движение транспорта с 17 мая.
Фото: Piter.tv
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