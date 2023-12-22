В Пушкинском районе ограничивается движение транспорта с 17 мая

В Пушкинском районе отремонтируют дорожное покрытие. Работы стартуют 17 мая, а завершатся 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
В связи с этим в Пушкине на перекрестке Новодеревенской улицы, шоссе Подбельского и Удаловской улицы ограничивается движение.
Кроме того, с 17 мая в Приморском районе ограничат и закроют проезд на двух улицах.
В пятницу, 17 мая, в Невском районе начнутся работы по прокладке инженерных сетей. До 22 мая здесь будет ограничено движение транспорта по улице Дыбенко.
Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv
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