В Пушкинском районе ограничивается движение транспорта с 17 мая

В Пушкине будут проводиться работы по ремонту дороги.

В Пушкинском районе отремонтируют дорожное покрытие. Работы стартуют 17 мая, а завершатся 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В связи с этим в Пушкине на перекрестке Новодеревенской улицы, шоссе Подбельского и Удаловской улицы ограничивается движение.

Кроме того, с 17 мая в Приморском районе ограничат и закроют проезд на двух улицах.

В пятницу, 17 мая, в Невском районе начнутся работы по прокладке инженерных сетей. До 22 мая здесь будет ограничено движение транспорта по улице Дыбенко.

Фото: пресс-служба ГАТИ, Piter.tv