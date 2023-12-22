С 17 мая в Приморском районе ограничат и закроют проезд на двух улицах

Закрывается движение транспорта по 2-й Никитинской улице. Ограничивается движение транспорта по Планерной улице.

В Приморском районе изменится движение транспорта. С 17 по 19 мая закрывается движение транспорта по 2-й Никитинской улице от Репищевой улицы до 1-й Никитинской улицы. В это время будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Объезд: Репищева улица, Парашютная улица, Земледельческий переулок, 2-я Никитинская улица, Главная улица, 3-я линия 2-й половины. Пресс-служба ГАТИ

С 17 мая по 27 июня в Приморском районе будут проходить работы по строительству теплосети. В связи с этим ограничивается движение транспорта по Планерной улице. Речь идет об участке от Богатырского проспекта до Ситцевой улицы. Кроме того, будет закрыто движение по Планерной улице в направлении от Ситцевой улицы к Богатырскому проспекту.

Объезд: Стародеревенская улица, Богатырский проспект, Ситцевая улица, улица Оптиков, Планерная улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по улице Дыбенко с 17 мая.

Фото: Piter.tv