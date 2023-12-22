Ограничивается движение транспорта по улице Дыбенко с 17 мая

В Невском районе пройдут работы прокладке инженерных сетей.

В пятницу, 17 мая, в Невском районе начнутся работы по прокладке инженерных сетей. До 22 мая здесь будет ограничено движение транспорта по улице Дыбенко. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Искровского проспекта до проспекта Большевиков. Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом ограничений.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе закрывается движение транспорта с 17 мая.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ