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Ограничивается движение транспорта по улице Дыбенко с 17 мая
Сегодня, 12:55
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Ограничивается движение транспорта по улице Дыбенко с 17 мая

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В Невском районе пройдут работы прокладке инженерных сетей.

В пятницу, 17 мая, в Невском районе начнутся работы по прокладке инженерных сетей. До 22 мая здесь будет ограничено движение транспорта по улице Дыбенко. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Речь идет об участке от Искровского проспекта до проспекта Большевиков. Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом ограничений.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе закрывается движение транспорта с 17 мая.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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