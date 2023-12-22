Ограничивается движение транспорта по улице Дыбенко с 17 мая

В пятницу, 17 мая, в Невском районе начнутся работы по прокладке инженерных сетей. До 22 мая здесь будет ограничено движение транспорта по улице Дыбенко. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Речь идет об участке от Искровского проспекта до проспекта Большевиков. Водителям рекомендуют планировать маршруты следования с учетом ограничений.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе закрывается движение транспорта с 17 мая.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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