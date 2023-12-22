В Красногвардейском районе закрывается движение транспорта с 17 мая

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Красногвардейском районе стартуют работы по ремонту дорожного покрытия. Они будут проводиться с 17 мая (06:00) по 20 мая (05:00). Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В связи с этим в районе закроют проезд по съездам с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД. Кроме того, закроется движение по съезду с внешнего кольца КАД на Пискаревский проспект в сторону города Санкт-Петербург.

Объезд: Муринская дорога, улица Руставели. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что во время акции "Ночь музеев" будут работать 4 автобусных маршрута.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ