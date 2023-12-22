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В Красногвардейском районе закрывается движение транспорта с 17 мая
Сегодня, 12:31
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В Красногвардейском районе закрывается движение транспорта с 17 мая

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ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Красногвардейском районе стартуют работы по ремонту дорожного покрытия. Они будут проводиться с 17 мая (06:00) по 20 мая (05:00). Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

В связи с этим в районе закроют проезд по съездам с Пискаревского проспекта на внешнее кольцо КАД. Кроме того, закроется движение по съезду с внешнего кольца КАД на Пискаревский проспект в сторону города Санкт-Петербург.

Объезд: Муринская дорога, улица Руставели.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что во время акции "Ночь музеев" будут работать 4 автобусных маршрута.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, пискаревский проспект, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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