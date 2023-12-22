Во время акции "Ночь музеев" будут работать 4 автобусных маршрута

Проезд будет осуществляться по билетам "Ночи музеев".

Четыре автобусных маршрута будут перевозить участников акции "Ночь музеев", которая пройдет в Северной столице в предстоящие выходные. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Автобусы будут работать с 23:00 18 мая до 6:00 19 мая. Проезд будет осуществляться по билетам "Ночи музеев". Все маршруты будут пересекаться на Исаакиевской площади (остановка у Александровского сада). Останавливаться транспорт будет только около музеев, участвующих в ночной культурной программе.

Маршрут "Центр-1" пройдёт от Исаакиевской пл. до пр. Стачек, на нём можно будет доехать до Военно-морского музея, Музея железных дорог России, усадьбы княгини Дашковой и других экспозиционных центров.

Маршрут "Центр-2" протянется от Исаакиевской пл. до Шпалерной ул. Автобусы этого маршрута довезут до Военно-медицинского музея, Музея Арктики и Антарктики, Музея "Вселенная Воды" и других.

Маршрут "Центр-3" свяжет Исаакиевскую площадь и площадь Александра Невского. Автобусы будут останавливаться у Музея городской скульптуры, Музея театрального и музыкального искусства, Центра Михаила Шемякина и других интересных локаций.

Самый протяжённый маршрут – "Васильевский остров – Петроградская сторона". Пассажиры автобусов смогут доехать до Музея Почвоведения, Музея Академии художеств, Музея петербургского авангарда, Планетария, а также других культурных центров. При этом в связи с ночной разводкой мостов, в период с 1:00 до 5:00, автобусы на маршруте не будут доезжать до Исаакиевской площади.

Более подробная информация опубликована на сайте акции.

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Фото: Piter.tv

Инфографика: Комитет по транспорту