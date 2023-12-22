Петербургский пенсионер перевёл 8 млн рублей на "безопасный счет"

По данному факту возбуждено уголовное по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают мошенников, обманувших пожилого мужчину на 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию 16 мая обратился 83-летний житель одного из домов по Ленинскому проспекту. Он рассказал, что в начале апреля он стал жертвой мошенников по схеме перевода денежных средств на "безопасный счет". Пенсионер перевёл все у него имеющиеся 8 миллионов рублей на указанный злоумышленниками банковский счет.

По данному факту возбуждено уголовное по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее была задержана группа лжегазовщиков, которая обокрала пенсионерку из Ленобласти.

Фото: Piter.tv