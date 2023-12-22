Автобус № 128 будет курсировать по временному маршруту

Изменения связаны с ремонтом автомобильной дороги.

В связи с ремонтом автомобильной дороги на проспекте Медиков от набережной реки Карповки до Кантемировского моста

08:00 4 мая до 05:00 6 мая в работу общественного транспорта вносятся изменения. Автобус № 128 свернет с привычного пути. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Автобус № 128 будет курсировать по действующей трассе до проспекта Медиков. Затем автобус проедет по проспекту Медиков, повернет на улицу Профессора Попова, затем на Аптекарский проспект, после на Аптекарскую набережную с выходом на действующую трассу.

Ранее мы писали, что большой Смоленский мост станет частью новой широтной магистрали в Петербурге.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозок, Piter.tv