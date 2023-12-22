За попытку утопить сына в Неве отправлена в психбольницу иностранка

Женщина была в СИЗО с мая 2023 года.

Василеостровский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении 27-летней мигрантки, которая попыталась утопить сына в Неве. Ей вменяется ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 3 мая.

Женщина была в СИЗО с мая 2023 года. В январе того же года она взяла обеими руками своего ребенка 2018 года рождения и прыгнула с ним в воду, однако умысел не смогла довести до конца. Иностранку с младенцем извлекли из воды, им оказали квалифицированную медицинскую помощь. Супруг мигрантки пояснил, что она находилась в депрессии.

Суд отправил женщину принудительно для лечения в психиатрическую больницу.

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Фото: Piter.TV