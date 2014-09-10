У Боткинской больницы столкнулись две иномарки

На место аварии сразу же приехала реанимация. Сейчас пострадавших спасают медики.

Вчера, 25 июня, в Петербурге произошло ДТП с участием двух легковушек. Автомобили не смогли поделить дорогу на улице Академика Лебедева. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам прохожих, Toyota на скорости влетела в Opel и протаранила его. Иномарки получили серьезные повреждения. Водителям тоже досталось. На место аварии приехала реанимация. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге автомобиль въехал в помещение гипермаркета. По предварительной информации, водителя госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург