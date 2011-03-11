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На улице Академика Лебедева рухнули строительные леса
Сегодня, 20:59
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На улице Академика Лебедева рухнули строительные леса

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Информация о пострадавших уточняется. 

С фасада дома 17/19 на улице Академика Лебедева рухнули строительные леса. Об этом петербуржцы рассказали в социальных сетях. 

Инцидент произошел днем 13 сентября. Судя по всему, конструкция не выдержала напор ветра, который поднялся сегодня в городе. Из-за непогоды в Петербурге даже закрыли парки, скверы и сады. Ранее в городе объявили штормовое предупреждение

Однако в настоящее время причина инцидента неизвестна. Информация о пострадавших уточняется. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: строительные леса, улица академика лебедева
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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