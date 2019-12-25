Прокуратура проведет проверку после обрушения строительных лесов на Бронницкой

На Бронницкой обрушились строительные леса. Прокуратура после проверки примет меры реагирования.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения строительных лесов, произошедшего в доме 36 на Бронницкой улице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

После проверки будет дана оценка действиям подрядной организации ООО "Мастер Руф", которая производила работы на объекте, соблюдению законодательства об охране труда и техники безопасности.

Потом прокуратура примет меры реагирования при наличии оснований.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга заинтересовалась пожаром в частном доме в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV