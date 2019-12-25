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Прокуратура проведет проверку после обрушения строительных лесов на Бронницкой
Сегодня, 9:31
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура проведет проверку после обрушения строительных лесов на Бронницкой

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На Бронницкой обрушились строительные леса. Прокуратура после проверки примет меры реагирования.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения строительных лесов, произошедшего в доме 36 на Бронницкой улице. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

После проверки будет дана оценка действиям подрядной организации ООО "Мастер Руф", которая производила работы на объекте, соблюдению законодательства об охране труда и техники безопасности.

Потом прокуратура примет меры реагирования при наличии оснований.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга заинтересовалась пожаром в частном доме в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: обрушение, прокуратура, строительные леса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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