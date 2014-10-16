Прокуратура Петербурга заинтересовалась пожаром в частном доме в Красносельском районе

В Красносельском районе ночью 5 октября произошел пожар в частном доме. Прокуратура начала проверку.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту гибели женщины и ее малолетнего сына в результате пожара в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, ночью 5 октября 2023 года в частном доме в Красносельском районе после пожара обнаружены тела местной жительницы и ее малолетнего сына.

В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшедшего.

Кроме этого, на месте работают сотрудники Следственного комитета, которые тоже проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после пожара в частном доме нашли два тела.

Фото: Piter.TV