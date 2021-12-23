В Петербурге после пожара в частном доме нашли два тела

Ночью в СНТ Дружный-1 горели дом и баня.

Сильный пожар тушили этой ночью в Красносельском районе Петербурга, горели баня и дом в СНТ Дружный-1. О деталях пожара рассказали в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании дома 24 на 6-й линии в СНТ Дружный-1 поступило 5 октября в 2:11. Помимо дома размером 10х10 огонь охватил баню площью 16 "квадратов". Пожар тушили больше трёх часов.

На пожаре погиб человек. Через несколько часов спасатели при разборе завалов обнаружили тело второго погибшего.

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Фото: Piter.tv