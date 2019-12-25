Женщину с изрезанным лицом нашли в горящей квартире в Петергофе

По словам 27-летней пострадавшей, её ранил знакомый Борис, который с места происшествия скрылся. Он был оперативно задержан.

В Петергофе на Самсониевской улице 2 октября вечером сотрудники МЧС тушили квартирный пожар. Площадь возгорания составила 7 квадратных метров, два человека были эвакуированы. Как стало известно Piter.tv, пожар возник не просто так, в квартире находилась изрезанная женщина.

В полицию вечером также обратился очевидец. Он сообщил, что из парадной дома 7 по Самсониевской улице выбежал мужчина с ножом, а из квартиры данного дома девушка просит о помощи. Прибывшими правоохранителями на лестнице были найдены следы крови, а дверь в квартиру, из которой доносились крики о помощи, была приоткрыта, из неё валил дым. Полиция вызвала сотрудников МЧС, которые эвакуировали женщину с многочисленными ножевыми ранениями.

По словам 27-летней пострадавшей, её ранил знакомый Борис, который с места происшествия скрылся. У девушки диагностированы резаные раны лба, щеки и руки, а также черепно-мозговая травма и сотрясение.

Некий Борис был задержан через полтора часа на Чичеринской улице. Его вычислили по шаткой походке и неопрятному внешнему виду. Подозреваемого 41-летнего мужчину доставили в отделение полиции для выяснения его мотивов.

Ранее в Большом Поле в машине нашли полностью выгоревший труп.

Фото: Piter.tv