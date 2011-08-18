В Большом Поле в машине нашли полностью выгоревший труп

Пол и возраст установить не представляется возможным.

В Выборгском районе Ленобласти в поле в сгоревшей машине обнаружили труп. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 2 октября от очевидца поступило сообщение, что в поле в посёлке Большое Поле в сгоревшей машине находится труп. Оперативники установили, что возгорание произошло ещё около месяца назад (сообщений о пожаре не поступало). В машине обнаружен полностью выгоревший труп, пол и возраст установить не представляется возможным.

Сгоревший автомобиль Renault Sandero принадлежит 46-летней жительнице Выборга. Женщина с 20 сентября находится в федеральном розыске, как без вести пропавшая.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на острове Снегирь в Ленобласти нашли труп мужчины.

Фото: Piter.tv