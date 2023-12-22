Петербуржец заплатит 4 тысячи рублей за то, что назвал тупой бывшую жену

Женщина обратилась в прокуратуру.

Прокуратура привлекла петербуржца к ответственности за оскорбление бывшей жены. Подробности рассказали в прокуратуре Калининского района.

Установлено, что 5 февраля 2024 года 48-летний бывший муж 39-летней петербурженки в ходе переписки высказал обидные слова в её адрес, "унизив честь и достоинство". В частности, мужчина называл её "тупой". Женщина не стала терпеть оскорбления и обратилась в прокуратуру.

Мужчину обидело то, что бывшая жена, по его мнению, чинит препятствия в общении с дочкой.

Прокуратура района возбудила в отношении мужчины административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

В конце 2023 года ещё один петербуржец получил 3 тысячи рублей штрафа за оскорбления бывшей жены.

Фото: unsplash